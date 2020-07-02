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16:18   2 Июля 2020
Общество

Памфилова опровергла сообщения о голосовании по Конституции "на пеньках"

Памфилова опровергла сообщения о голосовании по Конституции "на пеньках"

Появившиеся в Сети фотографии и видео, где граждане якобы голосуют по поправкам к Конституции "на пеньках или в багажниках", никоим образом не соответствуют действительности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Подобные медиа-материалы были сделаны специально, чтобы внести смуту в избирательный процесс, объяснила глава ЦИК. По ее словам, на парламентских выборах в Великобритании избирателям и вовсе предлагали проголосовать в пивных барах и химчистках. Для российских же граждан на участках все было спланировано грамотно и с соблюдением норм безопасности.

Явка на общероссийское голосование по поправкам, которое прошло с 25 июня по 1 июля, составила 67,97%, сообщили в ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.

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Автор: Илья Романович
#поправки #цик #памфилова #конституция #Голосование2020

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