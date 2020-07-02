Общественный штаб по наблюдению за голосованием смог поддержать московский стандарт

Общественный штаб смог поддержать московский стандарт наблюдения. Соответствующее заявление сделал глава организации по контролю и мониторингу за всероссийским голосованием по Конституции в столице РФ Илья Массух.

По словам руководителя Общественного штаба, процедура закрытия началась, свою деятельность в очном режиме она осуществляла на протяжении недели. Сотрудникам формирования удалось поддержать московский стандарт мониторинга как в традиционном , так и в цифровом голосовании. Об этом написало АГН "Москва".

"Все прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов", — отметил Массух.

Глава Общественного штаба отметил тесный контакт с ТИК и Центризбиркомом, с помощью которого получалось решать проблемы. Общероссийское голосование по внесению нововведений в Основной закон Российской Федерации прошло с 25 июня по 1 июля.