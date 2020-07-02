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16:08   2 Июля 2020
Политика

Общественный штаб по наблюдению за голосованием смог поддержать московский стандарт

Общественный штаб по наблюдению за голосованием смог поддержать московский стандарт

Общественный штаб смог поддержать московский стандарт наблюдения. Соответствующее заявление сделал глава организации по контролю и мониторингу за всероссийским голосованием по Конституции в столице РФ Илья Массух.

По словам руководителя Общественного штаба, процедура закрытия началась, свою деятельность в очном режиме она осуществляла на протяжении недели. Сотрудникам формирования удалось поддержать московский стандарт мониторинга как в традиционном , так и в цифровом голосовании. Об этом написало АГН "Москва".

"Все прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчета голосов", — отметил Массух.

Глава Общественного штаба отметил тесный контакт с ТИК и Центризбиркомом, с помощью которого получалось решать проблемы. Общероссийское голосование по внесению нововведений в Основной закон Российской Федерации прошло с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#политика #общественный штаб #Голосование2020

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