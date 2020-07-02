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15:59   2 Июля 2020
Политика

Путин заявил, что России необходима внутренняя стабильность и время для укрепления страны

Путин заявил, что России необходима внутренняя стабильность и время для укрепления страны

России необходимы внутренняя стабильность и время для того, чтобы укрепить страну, включая все ее институты. Об этом сообщил глава Российской Федерации Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что с момента развала СССР прошло не так много времени, если судить по историческим меркам. Страна все еще находится в стадии формирования и становления, она все еще уязвима.

"Как говорят в народе, сделано на живую нитку", — подчеркнул Путин.

Также глава государства сообщил о том, что преступления нацистов и их сторонников не имеют срока давности.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #ссср

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