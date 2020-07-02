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15:58   2 Июля 2020
Общество

Захарова назвала латвийский запрет на канал RT возмутительным

Захарова назвала латвийский запрет на канал RT возмутительным

МИД РФ высказал возмущение по поводу запрета латвийскими властями вещания семи каналов RT.

Запрет на трансляцию российских телеканалов группы RT в Министерстве иностранных дел России назвали возмутительным. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами.

Недавно стало известно, что МИД Латвии рекомендовал запретить показ российских телеканалов RT. Глава Министерства иностранных дел страны объяснил такое решение тем, что генеральный директор RT находится под санкциями Евросоюза.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что такой запрет является неправомочным.

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Автор: Кристина Мокроусова
#латвия #мид рф #запрет #мария захарова #rt

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