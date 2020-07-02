Захарова назвала латвийский запрет на канал RT возмутительным

МИД РФ высказал возмущение по поводу запрета латвийскими властями вещания семи каналов RT.

Запрет на трансляцию российских телеканалов группы RT в Министерстве иностранных дел России назвали возмутительным. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами.

Недавно стало известно, что МИД Латвии рекомендовал запретить показ российских телеканалов RT. Глава Министерства иностранных дел страны объяснил такое решение тем, что генеральный директор RT находится под санкциями Евросоюза.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что такой запрет является неправомочным.