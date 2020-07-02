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15:54   2 Июля 2020
Политика

Джабаров: поддержав поправки к Конституции, россияне выразили доверие президенту РФ

Джабаров: поддержав поправки к Конституции, россияне выразили доверие президенту РФ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что поддержкой поправок к Конституции РФ россияне выразили доверие президенту и его политическому курсу.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 100% протоколов, за поправки к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян, а против всего лишь 21,27%. За время голосования зафиксировали самую высокую явку, она составила 67,88% от общего числа российских избирателей. Этот показатель выше, чем на всех выборах последнего десятилетия, пишет "Экономика Сегодня".

Владимир Джабаров заявил, что данное голосование имеет огромное значение, 1 июля прошло голосование не за новую Конституцию, а за значительно обновленную. Он отметил, что основная борьба велась против обнуления президентского срока действующего лидера страны. Про другие поправки к Конституции разговоров практически не было.

Джабаров считает, что народ такой явкой и результатами продемонстрировал свое истинное отношение к этим поправкам. Это очень высокое доверие президенту, и даже в 2018 году на выборах не было таких показателей. В заключение он отметил, что страна идет верным курсом, раз такое большое количество россиян проголосовали за поправки.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цик #конституция #Голосование2020

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