Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

 Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании

Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании
Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

 Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

Депутат Морозов: Западу непозволительно давать оценки поправкам в Конституцию

 Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании

Около двух тысяч фейков стали основой для доклада "Голоса" о голосовании
Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

Захарова озвучила принципиальную позицию России по Гонконгу

 Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ

Федорова высоко оценила результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
19:13   2 Июля 2020
Россия

Депутат Перепечкин рассказал о плюсах нацпрограммы развития Дальнего Востока

Депутат Перепечкин рассказал о плюсах нацпрограммы развития Дальнего Востока

Развитие транспортной инфраструктуры и создание высокооплачиваемых рабочих мест – основные направления, необходимые Дальнему Востоку. Об этом «Политике сегодня» сообщил депутат Хабаровской гордумы Сергей Перепечкин.

«Первое направление обусловлено низкой плотностью населения Дальнего Востока и создаст условие для его заселения. Второе — привлечет человеческий капитал на Дальний Восток и увеличит объем денег в регионе», — объяснил политик.

По мнению Сергея Перепечкина, улучшение социально-экономической сферы Дальнего Востока скажется положительным образом на развитии региона.

«Все существующие и планируемые мероприятия по развитию Дальнего Востока имеют свои плюсы и минусы, однако я считаю, что действия, направленные на развитие того или иного региона, достойны положительной оценки», — резюмировал Перепечкин.

Владимир Путин поручил кабмину до октября утвердить национальную программу социально-экономического развития региона. В первую очередь это касается ускорения экономического роста, развития человеческого капитала и кадрового потенциала, формирование комфортной городской среды, а также технологического развития.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#развитие #дальний восток #нацпрограмма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...