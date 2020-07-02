Депутат Перепечкин рассказал о плюсах нацпрограммы развития Дальнего Востока

Развитие транспортной инфраструктуры и создание высокооплачиваемых рабочих мест – основные направления, необходимые Дальнему Востоку. Об этом «Политике сегодня» сообщил депутат Хабаровской гордумы Сергей Перепечкин.

«Первое направление обусловлено низкой плотностью населения Дальнего Востока и создаст условие для его заселения. Второе — привлечет человеческий капитал на Дальний Восток и увеличит объем денег в регионе», — объяснил политик.

По мнению Сергея Перепечкина, улучшение социально-экономической сферы Дальнего Востока скажется положительным образом на развитии региона.

«Все существующие и планируемые мероприятия по развитию Дальнего Востока имеют свои плюсы и минусы, однако я считаю, что действия, направленные на развитие того или иного региона, достойны положительной оценки», — резюмировал Перепечкин.

Владимир Путин поручил кабмину до октября утвердить национальную программу социально-экономического развития региона. В первую очередь это касается ускорения экономического роста, развития человеческого капитала и кадрового потенциала, формирование комфортной городской среды, а также технологического развития.