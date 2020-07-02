Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

Злоумышленники взломали аккаунт ДСКЦ МИД России в ночь с 1 на 2 июля и опубликовали в нем сообщение о якобы продаже базы данных туристов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это сообщение фейком.

МИД РФ не имеет отношения к вбросу о якобы продаже базы данных с информацией о российских туристах, заявила Захарова на брифинге с журналистами. Российское ведомство не продает данные о жителях России, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.