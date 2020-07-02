Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

 Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"

Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"
СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

 Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности

Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

 Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"

Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"
СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

 Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности

Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
15:38   2 Июля 2020
Общество

Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

Захарова сообщила о взломе аккаунта ДСКЦ МИД России

Злоумышленники взломали аккаунт ДСКЦ МИД России в ночь с 1 на 2 июля и опубликовали в нем сообщение о якобы продаже базы данных туристов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это сообщение фейком.

МИД РФ не имеет отношения к вбросу о якобы продаже базы данных с информацией о российских туристах, заявила Захарова на брифинге с журналистами. Российское ведомство не продает данные о жителях России, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#захарова #мид #взлом #фейк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...