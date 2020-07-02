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 Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"

Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"
СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

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 Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности

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15:36   2 Июля 2020
Общество

Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"

Путин подготовит указ о присвоении 20 российским городам звания "Город трудовой доблести"

Жители 28 российских городов направили в российский комитет "Победа" заявки на присвоение своим городам звания "Город трудовой доблести". Президент РФ Владимир Путин заявил, что первое такое звание будет присвоено уже в этом году.

Заседание Российского организационного комитета "Победа", которое возглавил президент РФ Владимир Путин, было посвящено разным темам. Одной из них стал вопрос о присвоении звания "Город трудовой доблести" российским городам, жители которых во время Великой Отечественной войны работали на трудовом фронте, обеспечивая войска всем необходимым. Как сообщает РИА Новости, президент РФ отметил необходимость сохранить память о всех подвигах тех времен, не позволяя переиначивать историю.

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Автор: Василий Пименов
#путин

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