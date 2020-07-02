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СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

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15:33   2 Июля 2020
Политика

СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

Палата представителей США одобрила санкционные меры в отношении Китая из-за ситуации с Гонконгом. Соответствующий документ направлен в сенат, об этом сообщило издание The Hills.

Согласно этому документу, американская сторона предусматривает санкции против банков, которые ведут дела с чиновниками КНР, связанными с принятием закона о Гонконге.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, согласно которому с 30 июня 2020 года в силу вступает закон о защите нацбезопасности Гонконга. Это вызвало недовольство антиправительственных сил Гонконга, а также некоторых западных чиновников. Они предположили, что так Пекин планирует ужесточить контроль над автономией.

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Автор: Яна Либерман
#сша #санкции #китай #гонконг

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