СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

Палата представителей США одобрила санкционные меры в отношении Китая из-за ситуации с Гонконгом. Соответствующий документ направлен в сенат, об этом сообщило издание The Hills.

Согласно этому документу, американская сторона предусматривает санкции против банков, которые ведут дела с чиновниками КНР, связанными с принятием закона о Гонконге.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, согласно которому с 30 июня 2020 года в силу вступает закон о защите нацбезопасности Гонконга. Это вызвало недовольство антиправительственных сил Гонконга, а также некоторых западных чиновников. Они предположили, что так Пекин планирует ужесточить контроль над автономией.