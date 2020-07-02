Путин уверен, что преступления нацистов против советского народа не имеют сроков давности
Президент РФ Владимир Путин назвал "преступлением без срока давности" геноцид советского народа со стороны нацистов. Об этом он заявил в четверг, 2 июля, во время заседания оргкомитета "Победа".
Глава государства напомнил, что нацисты планировали колонизировать земли Советского Союза, а всех, кто на них жил, хотели уничтожить или использовать в качестве рабской силы, лишив родного языка и культуры.
"И эти преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов СССР — не имеют срока давности", — уверен российский лидер.
В заключение президент России добавил, что такая оценка должна быть незыблемой не только в российском законодательстве, но и в системе международного права.