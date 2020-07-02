Собянин заявил, что голосование по Конституции консолидировало общество вокруг Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию, отметив, что оно, по сути, стало плебисцитом о консолидации россиян вокруг президента Владимира Путина.

Общероссийское голосование проходило в сложный период как для страны, так и для всего мира в целом, отметил московский градоначальник на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса сильно ударила по разным сферам государства, в том числе экономической. Однако благодаря усилиям российского лидера и правительства удалось предотвратить наихудший исход событий, добавил мэр Москвы.

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной", — написал Собянин.

К такому выводу глава города пришел, узнав данные ЦИК о рекордной явке избирателей на участки — 67,97%, — в том числе учитывая сведениях по электронному голосованию.

Также ЦИК по подсчетам 100% бюллетеней обнародовал сведения касательно процента, выразивших свое согласие с предлагаемыми поправками. На данным момент их 77,92%, против высказались 21,27% избирателей.