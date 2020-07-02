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15:23   2 Июля 2020
Общество

Собянин заявил, что голосование по Конституции консолидировало общество вокруг Путина

Собянин заявил, что голосование по Конституции консолидировало общество вокруг Путина

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию, отметив, что оно, по сути, стало плебисцитом о консолидации россиян вокруг президента Владимира Путина.

Общероссийское голосование проходило в сложный период как для страны, так и для всего мира в целом, отметил московский градоначальник на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса сильно ударила по разным сферам государства, в том числе экономической. Однако благодаря усилиям российского лидера и правительства удалось предотвратить наихудший исход событий, добавил мэр Москвы.

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной", — написал Собянин.

К такому выводу глава города пришел, узнав данные ЦИК о рекордной явке избирателей на участки — 67,97%, — в том числе учитывая сведениях по электронному голосованию.

Также ЦИК по подсчетам 100% бюллетеней обнародовал сведения касательно процента, выразивших свое согласие с предлагаемыми поправками. На данным момент их 77,92%, против высказались 21,27% избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #конституция #Голосование2020

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