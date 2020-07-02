Анкара может попасть под новые санкции Евросоюза

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что главы МИД Европейского Союза встретятся 13 июля, чтобы обсудить действия Эрдогана. Он отметил, что, возможно, будут рассмотрены новые санкции в отношении Турции.

Дипломат заявил, что по просьбе Франции 13 июля состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза исключительно по вопросу Турции.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что ранее Евросоюз уже вводил санкции против Турции, но теперь могут быть предусмотрены и дополнительные меры. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Турция и Триполи ранее подписали меморандум о демаркации морских границ, который нарушает территориальные, а также экономические права сразу нескольких стран. Также поставки вооружения и переброска сирийских террористов со стороны Турции нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии нарушают оружейное эмбарго ООН.