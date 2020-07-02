Путин призвал власти РФ оправдать доверие россиян

Российские власти на всех уровнях должны работать лучше, чтобы оправдать доверие людей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания, которое прошло в четверг, 2 июля.

Глава государства поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России. Президент заявил, что понимает тех, кто голосовал против внесения изменений, отметив, что проблем в стране много и власти часто недорабатывают.