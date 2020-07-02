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СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

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15:17   2 Июля 2020
Политика

Путин призвал власти РФ оправдать доверие россиян

Путин призвал власти РФ оправдать доверие россиян

Российские власти на всех уровнях должны работать лучше, чтобы оправдать доверие людей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания, которое прошло в четверг, 2 июля.

Глава государства поблагодарил россиян за участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России. Президент заявил, что понимает тех, кто голосовал против внесения изменений, отметив, что проблем в стране много и власти часто недорабатывают.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #доверие

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