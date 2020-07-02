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СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

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15:13   2 Июля 2020
Экономика

Саудовская Аравия объявила об угрозе новой нефтяной войны странам ОПЕК+

Саудовская Аравия объявила об угрозе новой нефтяной войны странам ОПЕК+

Угрозу в адрес стран ОПЕК+ озвучил министр энергетики КСА Абдулазиз бен Салман аль-Сауд во время видеоконференции стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи, сообщает издание Dow Jones.

Министр энергетики КСА сообщил, что если некоторые страны продолжат нарушать условия сокращения объемов добываемой нефти, то Эр-Рияд резко снизит цены на нефть. Таким образом будет подорвана позиция Анголы и Нигерии.

Позиция Саудовской Аравии обострит конфликт между странами, участвующими в ОПЕК+, отмечают авторы издания. Эр-Рияд уже подтвердил, что королевство может пойти на такие меры для достижения своей цели, как это произошло в марте, когда Саудовская Аравия вступила в нефтяной конфликт с Россией и ввела для европейских покупателей максимальные скидки на нефть.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #саудовская аравия #нигерия #ангола

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