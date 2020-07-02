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15:07   2 Июля 2020
Общество

Путин поблагодарил граждан за поддержку и доверие на голосовании по Конституции

Путин поблагодарил граждан за поддержку и доверие на голосовании по Конституции

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с благодарностью за поддержку и доверие в рамках голосования по поправкам к Конституции.

Глава государства заявил, что правительство должно сделать все, чтобы оправдать доверие граждан. Голосование по поправкам в Основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании по всей России составила 67,97%. Рекордная явка зафиксирована в Москве. В ЦИК сообщили, что это связано с растянутостью голосования. Граждане могли выбрать любое удобное время, чтобы отдать свой голос, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Иностранные эксперты оценили прозрачность и открытость процедуры.

Путин в обращении к россиянам добавил, что результаты голосования говорят о доверии граждан властям. Президент также отметил, что понимает тех, кто вступил против поправок.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #Голосование2020

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