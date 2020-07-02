Президент России Владимир Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок к Конституции РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе первого после принятия поправок совещания.

Как отметил глава государства, в стране еще много проблем, а люди сталкиваются с черствостью, поэтому власти должны действовать быстрее и оперативнее. По словам Путина, власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие россиян. Также он поблагодарил всех тех, кто проголосовал за поправки.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Как сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов, в поддержку поправок проголосовали 77,92%, против высказались 21,27%. В Кремле итоги голосования назвали триумфом, передает RT.