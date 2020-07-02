Егор Жуков назвал стратегию Навального по бойкотированию поправок бессмысленной

В обществе не возникло протестных настроений из-за отсутствия активности оппозиционных сил во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил осужденный за экстремизм студент ВШЭ Егор Жуков.

Российская оппозиция, как заявил в эфире телеканала "Дождь" Жуков, снова раскололась на два лагеря. Стороны только и делают, что вставляют друг другу палки в колеса, не позволяя "повысить уровень недовольства" в российском обществе.

Жуков добавил, что глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный просто самоустранился, предпочтя бойкотировать процесс голосования по внесению поправок к Конституции РФ, хотя вполне мог бы привести на избирательные участки людей, которые выступили бы против изменений в Основной закон, передает "ПолитЭксперт".

Студент ВШЭ добавил, что и другие представители либерального сообщества могли бы поступить точно так же. Если бы больше людей проголосовало против, "власть была бы вынуждена совершать фальсификации в том количестве, которое разозлило бы людей", заявил Жуков.

Во время голосования большинство оппозиционно настроенных граждан не пришли на избирательные участки. Именно поэтому якобы "власть не вынуждена устраивать настолько массовые фальсификации". Но при реальном желании оппозиции можно было бы в разы повысить уровень недовольства в российском обществе, а значит, вывести людей на улицы.

Тем временем в Москве 1 июля прошла акция, собравшая максимум 100 человек, причем большая часть из них - журналисты. Такие "протесты", по словам Жукова, ничего не значат. Зато Навальный сейчас активно призывает россиян выходить на протестные акции в сентябре, отмечая, что следует готовиться к задержаниям, арестам и даже тюремным срокам.