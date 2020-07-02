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14:58   2 Июля 2020
Происшествия

Кадры с места пожара в московской квартире появились в Сети

Кадры с места пожара в московской квартире появились в Сети

Пожар в центре Москвы на Тверской улице распространился на площади 50 кв. м, следует из предварительных данных МЧС.

Инцидент произошел 2 июля на втором этаже старинного дома. Телеканал "360" опубликовал первые кадры с места пожара в центре столицы. Граждане, оказавшиеся на месте происшествия, в спешке покидали опасную территорию. К ликвидации пожара были привлечены 12 расчетов экстренных служб.

Возгорание было зафиксировано в шестиэтажном доме, который находится на реконструкции. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара в доме устанавливаются.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #пожар #возгорание

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