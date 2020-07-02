Глава ВТП рассказал о планах немецких инвесторов направить в Россию крупные вложения

Инвестиционные планы немецких компаний относительно России являются сенсационными, заявил Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

По его словам, опрос, проведенный среди компаний показал, что 30% из немецких компаний готовы вкладывать инвестиции в Россию. Такой процент Маттиас Шепп назвал сенсационным показателем.

Он объяснил, что такой показатель находится на уровне докризисного 2019 года. Шелп выразил уверенность, что во втором квартале инвестиционные показатели будут на высоком уровне, несмотря на то, что в этот период в России пришлась острая фаза пандемии коронавируса и введение режима самоизоляции, передает издание NEWS.ru.

Глава ВТП уверен, что бизнесмены не должны обращать внимание на проблемы, которые, скорее всего, носят временный характер. Предприматели должны воспринимать кризис как возможность, сообщил Маттиас Шепп.