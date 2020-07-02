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14:50   2 Июля 2020
Общество

Глава СПЧ заявил о необходимости расширения практики электронного голосования

Глава СПЧ заявил о необходимости расширения практики электронного голосования

Практика электронного голосования должна быть расширена, она может стать примером для других государств, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Результаты электронного голосования в Москве очень близки к тому, что показало традиционное голосование по бюллетеням, подчеркнул глава СПЧ в рамках брифинга с журналистами в четверг, 2 июля. По его словам, текущее голосование показало, что очень большое количество граждан решило проголосовать таким современным способом.

"Я считаю, что это вполне современно, я бы сказал, служит таким примером для других стран, как нужно проводить голосование", — заявил Фадеев.

Отметим, общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в период с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали почти 78% граждан.

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Автор: Василий Пименов
#спч #фадеев #электронное голосование #Голосование2020

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