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14:46   2 Июля 2020
Политика

Познер назвал итоги голосования по поправкам соответствующими действительности

Познер назвал итоги голосования по поправкам соответствующими действительности

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ соответствуют действительности, заявил российский телеведущий Владимир Познер.

По словам Познера, несмотря на количество проголосовавших против из числа избирателей в Москве и Нижегородской области, результат в 78% соответствует реалиям. Как отметил ведущий, для большинства проголосовавших речь шла не о Конституции, а о доверии президенту РФ Владимиру Путину.

"На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования", цитирует Познера НСН.

Как заявил телеведущий, большинство из голосовавших не читали все поправки. Те, кто сделал это, в курсе, что среди них нет того, что кардинально изменит отношение между властью и обществом, резюмировал он.

Ранее ЦИК заявил, что по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%. В Кремле итоги голосования по поправкам назвали триумфом.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #познер #Голосование2020

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