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14:40   2 Июля 2020
Происшествия

Военный эксперт получил семь лет колонии за госизмену

Военный эксперт получил семь лет колонии за госизмену

Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор автору статей "Центра стратегической конъюнктуры" Владимиру Неелову. Он был осужден по делу о государственной измене.

Судебное заседание по делу военного эксперта Владимира Неелова слушалось в закрытом режиме, сообщает Телеканал Санкт-Петербург.

Неелов приговорен к 7 годам колонии строгого режима. По решению суда эксперта признали виновным в продаже данных немецкой консалтинговой фирме. Документы включали в себя информацию об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ.

Подсудимый частично признал вину, рассказав в суде, что не осознавал секретный статус проданной информации.

Раннее в 2018 году в Москве был задержан Владимир Неелов. Его арестовали по обвинению в государственной измене. Неелов являлся военным экспертом "Центра стратегической конъюнктуры", где писал статьи о частных военных компаниях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #приговор #обвинение #госизмена

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