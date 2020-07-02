Военный эксперт получил семь лет колонии за госизмену

Петербургский городской суд вынес обвинительный приговор автору статей "Центра стратегической конъюнктуры" Владимиру Неелову. Он был осужден по делу о государственной измене.

Судебное заседание по делу военного эксперта Владимира Неелова слушалось в закрытом режиме, сообщает Телеканал Санкт-Петербург.

Неелов приговорен к 7 годам колонии строгого режима. По решению суда эксперта признали виновным в продаже данных немецкой консалтинговой фирме. Документы включали в себя информацию об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ.

Подсудимый частично признал вину, рассказав в суде, что не осознавал секретный статус проданной информации.

Раннее в 2018 году в Москве был задержан Владимир Неелов. Его арестовали по обвинению в государственной измене. Неелов являлся военным экспертом "Центра стратегической конъюнктуры", где писал статьи о частных военных компаниях.