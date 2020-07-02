Запрет на международные рейсы в России продлен до 1 августа

Росавиация продлила запрет на международные полеты в России до 1 августа.

Росавиация оповестила российские аэропорты о продлении запрета на осуществление полетов между Россией и другими странами. Ведомство предлагало ранее восстановить международное сообщение с 15 июля, передает РБК.

Ограничения продлили из-за пандемии COVID-19. Ведомство запретило въезд иностранных граждан на территорию страны. Росавиация присылает сообщения о продлении ограничений каждый месяц, начиная с 27 марта. Запрещается не только въезд иностранцев, но и выезд россиян за рубеж.