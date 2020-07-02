Как Куклачев в пандемию пушистых звезд поддерживает

Заслуженный артист РФ, руководитель Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев поделился с корреспондентом «Политики Сегодня», как творческий коллектив работает в пандемию коронавирусной инфекции, как справляются без гостей и что ждет цирк после отмены всех ограничений.

— Театры и цирки закрыты для зрителей. Работают ли ваши артисты, в том числе и те, что с усами?

— У нас проходили тренировки, репетиции с животными ежедневно. В течение вот этих трех месяцев мы каждый день занимались с кошками, потому что животные должны быть все время в тонусе.

Это время мы не сидели сложа руки, у нас освоено более 15 новых номеров, трюков, поэтому мы уже сегодня готовы к открытию.

— А как ухаживаете за животными?

— Уход за животными происходит очень кропотливо, за ними ежедневно ухаживают шесть человек. Плюс два раза в неделю животные проходят осмотр у наших ветврачей, которые штатно работают в театре. Всего за животными по штату закреплено более 15 человек. Соответственно, они не испытают каких-то сложностей в общении или в чем-то еще. Они все время находятся с людьми, в хорошем настроении.

Так как они живут не в клетках, а стеклянных комнатах можно наблюдать за их жизнью, за их передвижениями, за их отношением друг к другу. Все происходит очень интересно.

— Хватает ли денег на корм? Вам кто-нибудь помогает?

— Да, хватает. Наш театр уже много лет является государственным, и, соответственно, господдержки хватает и на аренду помещения, и на минимальную зарплату нашим артистам, и, естественно, на корма и на любые вкусняшки для наших пушистых звезд. Потому что многие едят совершенно разный корм и корма у нас градируются от самых дешевых до самых элитных – все зависит только от предпочтений кошек.

У нас даже есть – как я все время говорю – кошка-сосиска, которая действительно любит сосиски определенной марки. То есть мы заказываем специальные михайловские сосиски, которые она любит и ест. Что делать? Это предпочтение животного и моя задача делать так, чтобы животным было комфортно, удобно и, прежде всего, хорошо.

— А не приходилось ли сокращать штат из-за пандемии?

— Ни в коем случае. Мы не уволили ни одного сотрудника, наоборот, мы стараемся поощрять, всеми правдами и неправдами платить ту же зарплату, которую бы они получали, если бы театр работал и функционировал. Для любого творческого организма надо понимать, что самое важное, самое главное в работе – это коллектив, это те люди, которые составляют костяк дела.

Я очень надеюсь, что в итоге это закончится и мы опять встретимся с нашим любимым зрителем. Все-таки наше искусство, оно возле компьютера, возле монитора не так воспринимаемо, как живое общение. Для нас, для животных, для театра одна из самых главных вещей – это именно живое общение непосредственно со зрителями, где люди получают эмоции, отдают их нам, а мы, соответственно, дарим им свое искусство.

— Как планируете возвращаться к работе?

— Естественно, планировать мы можем чего угодно, но все зависит далеко не от нас. Как скажут руководители, так мы и поступим.

Мы продвигаем проект — делаем специальные онлайн-репетиции. Несколько дней тренируемся, репетируем. Одна онлайн-встреча состоялась 16 июня, а 7 июля проведем вторую встречу в прямом эфире.

Наших зрителей ждет очень много интересного: песочный театр, уроки пантомимы, мастер-классы по жонглированию, по иллюзии. <...> Мы вместе с отцом проведем совместную онлайн-репетицию, где расскажем и покажем, как нужно общаться, как нужно воспитывать маленьких друзей на сцене и даже раскроем несколько интересных секретов.

— Из-за «простоя» билеты подорожают?

— Нет, ни в коем случае не подорожают. Опять же, потому что мы бюджетная организация.

— Расскажите, происходило ли что-нибудь интересное за последнее время?

— Ну, кошачий коллектив приумножается, потому что во время карантина, буквально три недели назад, у нас родились 12 прекрасных котят, — выполнил просьбу Дмитрий Куклачев с улыбкой и теплой любовью в голосе.