Меры противоэпидемической безопасности на избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ находились на самом высоком уровне, заявил глава делегации депутатов Европарламента Тьерри Мариани.

Соблюдение санитарных требования обусловлено пандемией коронавирусной инфекции. Европейские депутаты обратили внимание на высокий уровень мер предосторожности во время голосования.

Каждому избирателю измеряли температуру, выдавали защитные маски и перчатки. Мариани обратил внимание, что в его родной стране, во Франции, также проходили выборы, однако санитарных меры не были на таком высоком уровне. Депутат также назвал отличным решением проведение голосования в течение нескольких дней.

Рекордная явка была зарегистрирована во многих регионах России. Показатель превысил 67%. Общая явка свидетельствует о честности голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил политолог Дмитрий Бабич.