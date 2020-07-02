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СМИ: палата представителей США одобрила санкции против Китая за Гонконг

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14:21   2 Июля 2020
Политика

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Меры противоэпидемической безопасности на избирательных участках для голосования по поправкам к Конституции РФ находились на самом высоком уровне, заявил глава делегации депутатов Европарламента Тьерри Мариани.

Соблюдение санитарных требования обусловлено пандемией коронавирусной инфекции. Европейские депутаты обратили внимание на высокий уровень мер предосторожности во время голосования.

Каждому избирателю измеряли температуру, выдавали защитные маски и перчатки. Мариани обратил внимание, что в его родной стране, во Франции, также проходили выборы, однако санитарных меры не были на таком высоком уровне. Депутат также назвал отличным решением проведение голосования в течение нескольких дней.

Рекордная явка была зарегистрирована во многих регионах России. Показатель превысил 67%. Общая явка свидетельствует о честности голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил политолог Дмитрий Бабич.

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Автор: Юлия Яковлева
#европа #безопасность #конституция #коронавирус #Голосование2020

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