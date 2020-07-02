Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Глава Крыма Сергей Аксеной считает высокую поддержку жителями полуострова нововведений в Основной закон России достойным ответом всем противникам РФ.

Порядка 90% избирателей полуострова проголосовали за поправки к Конституции, против выступили менее 10%. Общее количество принявших участие в волеизъявлении крымчан составляет более 1,1 миллиона человек. Явка избирателей превысила 81%. По словам Аксенова, жители Крыма дали четко понять, что они готовы быть с российским Отечеством всегда. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.

"Это достойный ответ всем врагам Крыма и России", — отметил глава полуострова.

Общероссийское голосование по Основному закону прошло с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал глава государства Владимир Путин, сообщает "Царьград".