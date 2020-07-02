Иностранцы оценили кашу и голосование

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг», а также иностранные специалисты назвали прошедшее голосование по поправкам в конституцию предельно прозрачным и беспрецедентным на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

«Провести такой референдум при пандемии COVID — это действительно подвиг», — восхитилась депутат Европейского парламента Элен Лапорт.

Кроме того, француженка, впервые побывавшая в России, призналась, что крайне удивлена «санитарному протоколу». Политик акцентировала внимание на том, как внимательно каждому зашедшему избирателю выдавали медицинские маски, перчатки и измеряли температуру.

«Многие страны могли бы брать пример с России», — отметила Лапорт, добавив, что и на ее родине сейчас проходят муниципальные выборы.

Руководитель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев также назвал меры ЦИК по защите здоровья граждан исчерпывающими, подчеркнув значимость введенных из-за пандемии надомных выборов. Вместе с этим эксперт поделился информацией о работе общественных наблюдателей, которых в этом году на территории всей страны было более 526-ти тысяч. Сроки выдвижения кандидатур впервые растянулись на три месяца.

«Никому из лиц, желающих стать наблюдателями, отказано не было», — рассказал Григорьев.

При этом ситуационные центры, в которые они могли обратиться, работали круглосуточно и получили более 50 000 сообщений за весь период проведения голосования. Из них, по словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, только 512 касались возможных нарушений, остальные носили информационный характер. Девушка считает проделанную работу колоссальной и убеждена, что после такого масштабного проекта институт общественного наблюдения в России окончательно сформирован.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод и председатель НОМ Александр Точенов затронули в ходе пресс-конференции и тему провокаций на избирательных участках. Так, эксперты отметили, что попытки граждан одновременно воспользоваться и электронным, и традиционным форматами голосования пресекались, учитывался только один голос. Брод прокомментировал также наиболее резонансные случаи нарушений, среди которых и принудительное голосование сотрудников Уралмаш, и вброс бюллетеней в Санкт-Петербурге, и ситуации с уже поставленными подписями в графах только что пришедших на участок граждан.

«Причина всему — человеческий фактор, поскольку и многодневное голосование, и усталость», — уверен спикер.

Напряжение, по его мнению, создавали и призывы к бойкотированию голосования, и многочисленные фейки. Притчей во языцех Брод назвал информацию об исчезающих чернилах. Неактуальность такого вброса может проверить самостоятельно каждый избиратель, забравший с собой одноразовую ручку, с помощью которой заполнял бюллетень. К слову, проголосовавшие уносили с участков не только ручки, но и наборы индивидуальной защиты, и подарки. А рядом с некоторыми УИКами стояла полевая кухня, где угощали не только избирателей, но и прохожих.

Иностранный эксперт из Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди, посетив за время голосования рекордное для себя количество участков, также угостился кашей из полевой кухни

«70 раз проходили и невозможно было не попробовать, но если есть на каждом уике, то просто переешь», — посмеялся Гримольди.

Его коллега из Франции Элен Лапорт назвала избирательное яство очень вкусным, а также выделила для себя «свекольный суп с мясом».