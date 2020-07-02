Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян

Фильм "Шугалей-2" должен использоваться в связке с другими механизмами для формирования дорожной карты по освобождению похищенных в Ливии российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

Создатели фильма "Шугалей" анонсировали выход второй части о судьбе похищенных в Ливии российских ученых, отметив, что она будет еще более захватывающей. Документальная основа фильма также будет сохранена, пишет iReactor.

Первую часть фильма "Шугалей" высоко оценили зрители по всему миру. По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета "Офицеры России" Александра Перенджиева, подобные фильмы необходимо снимать, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме.

"Нужно понимать, что после того, как фильм формирует какое-то общественное мнение, это не значит, что на этом все заканчивается", — заявил Перенджиев.

Эксперт также подчеркнул, что позиция граждан поможет выработать механизмы для освобождения российских ученых, похищенных в Ливии. А второй фильм должен помочь в работе по этой проблеме.