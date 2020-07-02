Широкая поддержка изменений в Конституцию показала доверие россиян к власти

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила финальные результаты голосования по поправкам к Конституции – 77,9 процента избирателей выступили за внесение изменений в Основной закон государства. «Политика сегодня» обсудила с экспертами высокую явку и активную поддержку конституционной реформы россиянами.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов связал результаты плебисцита с высоким доверием к власти.

«Высокая поддержка поправок в Конституцию — своего рода свидетельство доверия к власти. Прежде всего в кризисные, мобилизационные месяцы последние. Здесь эффективность российской власти хорошо иллюстрирует контраст, например, с Западом. Который с одной стороны очень сильно просел, в результате эпидемии коронавируса, а с другой стороны, впал в определенный хаос, в результате беспорядков, которые возникли в США и потом перекинулись в Европу. На фоне этой нестабильности, того бурления и тех потрясений, которые последние полгода имели место на Западе, в ведущих странах мира — Россия выглядела островком стабильности. Это тоже, на сколько я понимаю, граждане оценили», — сказал политтехнолог.

В связи с этим, Шатилов считает, что голосование было не столько за поправки, сколько за поддержку президента России.

«И выяснилось, что большинство граждан России выступает в поддержку власти и, хоть и косвенно, но позитивно оценивает результаты ее работы», — считает Шатилов.

Но, по мнению политтехнолога, руководителя регионального отделения Общероссийской организации «Комитет поддержки реформ Президента России» Константина Малышева, дело не только в призыве президента граждан поддержать голосование.

«Сейчас рейтинг Путина очень высок и, конечно же, его мнение повлияло на волеизъявление граждан. Но я думаю, что основная причина такой высокой поддержки в том, что данные изменения уже назрели и необходимы. Люди их поддерживают и хотят, чтобы все социальные гарантии и изменения были внесены в Конституцию. Чтобы в дальнейшем эти конституционные гарантии действовали в нашей стране», — рассказал политтехнолог.

Политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил, что в телеграмм-каналах активно обсуждалась установка на 60% явки и 70% поддержки.

«Вот она и была достигнута, немного перевыполнена. Голосование шло неделю, было тяжело контролировать. Хорошо, что не сильно удалось переборщить. Опасались больше северо-корейских результатов, что будет не 60 на 70, а 70 на 90, тогда бы меньше доверия было», — сказал эксперт «Политике сегодня».

Александр Шатилов согласен, что власти удалось добиться необходимых показателей и легитимизировать процесс изменения Конституции. То, что по поправкам проголосовало две трети населения России, по мнению эксперта, это «солидный задел» и прочная основа для конституционной реформы.

Илья Гращенков считает, что большая часть россиян мобилизовалась сама, так как после карантина люди оказались немного дезориентированы.

«Власти удалось убедить граждан в том, что Конституция поменяет их жизнь к лучшему, что будет способствовать восстановлению экономики, какую-то гарантию социальную даст», — объясняет политолог.

При этом, по его словам, активно голосовал и так называемый «мобилизованный электорат». Сложившийся симбиоз и привел к таким высоким показателям явки, считает Гращенков.

С технологической точки зрения, голосование в течение недели — новый и непроверенный формат для страны, отметил Илья Гращенков, поэтому сложно оценить его эффективность. Отсюда и не высокое доверие к такому длительному голосованию.

«Тем не менее, многие инструменты были апробированы, типа того же электронного голосования. Скорее всего в будущем такие форматы волеизъявления будут использовать, их немножко "подкрутят", доведут до ума», — сказал он.

Дистанционный формат голосования для россиян, несмотря на то что он используется в Москве во второй раз, все еще в новинку, считает Александр Шатилов. При этом электронное голосование помогло привлечь молодежь, и людей средних лет, которые «в ладах с компьютером».

По мнению политолога Константина Малышева, недельное голосование оказалось очень удобным для россиян, но стало тяжелым трудом для работников Избиркома.

«Если раньше за один день удавалось собрать все силы в кулак и провести единый день голосования, то теперь это было в течении семи дней. Это тотальный труд людей, которых необходимо сейчас отблагодарить», — заявил он.

Минимальное количество нарушений в основной день голосования показывает, что организован процесс был на должном уровне, считает политолог Александр Шатилов. По его словам, оппозиции не удалось добиться дискредитации власти и сорвать процесс голосования.

«Те единичные случаи, которые были, или же просто технические сбои, которые оппозиция пытается сейчас представить, как массовую фальсификацию – всем понятно, что это просто попытки проигравших сохранить свое лицо. А второй момент, очень грамотная и четкая идея — это растянуть голосование на несколько дней, чтобы граждане, практически все, кто хотел высказаться — высказался», — говорит собеседник ПС.

Илья Гращенков отметил, что голосов «против» поправок могло быть больше, но свою роль сыграл раскол в оппозиции.

«Если бы, наверное, пришли все, а не бойкотировали выборы, как сказал делать Навальный, может было и больше (голосов "против" — прим. ред.), но пришли не многие. В результате те, кто голосовал против они остались на уровне бойкота», — считает он.

Ранее депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Андрей Анохин рассказал «Политике сегодня» , что высокий процент проголосовавших за поправки к Конституции связан с желанием людей изменить страну.