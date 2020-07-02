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 СМИ сообщили, что Путин не планирует проводить телеобращение к россиянам

СМИ сообщили, что Путин не планирует проводить телеобращение к россиянам
Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

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 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

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13:58   2 Июля 2020
Общество

СМИ сообщили, что Путин не планирует проводить телеобращение к россиянам

СМИ сообщили, что Путин не планирует проводить телеобращение к россиянам

Владимир Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ, однако найдет иной способ поблагодарить россиян за участие в голосовании по поправкам к Конституции, пишут журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник в Кремле.

Глава государства может поблагодарить россиян за участие в голосовании во время встречи с рабочей группой, которая готовила поправки к Конституции, подчеркивает "Интерфакс" со ссылкой на другого собеседника.

"Эта встреча запланирована на конец недели", — приводят слова своего источника журналисты.

Отметим, голосование по поправкам к Конституции проходило в период с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, за поправки высказались почти 78% граждан.

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Автор: Илья Романович
#путин #поправки #Голосование2020

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