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13:53   2 Июля 2020
Общество

Кремль заявил о необходимости расследования инцидента с журналистом Френкелем

Кремль заявил о необходимости расследования инцидента с журналистом Френкелем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что происшествие на избирательном участке в Санкт-Петербурге с журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем должно быть тщательно расследовано.

Инцидент произошел 30 июня на избирательном участке №2119, расположенном в Петербурге, где Френкель устраивал провокацию. Там в период с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам. Работникам УИКа пришлось прибегнуть к помощи представителей правоохранительных органов. Позднее корреспондент обвинял полицейских в том, что он якобы получил серьезную травму из-за их действий.

Песков отметил, что произошедшее должно быть изучено с особой тщательностью. Он напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что журналисты имеют право заниматься своей деятельностью при соблюдении все законов.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #френкель #Голосование2020

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