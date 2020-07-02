Кремль заявил о необходимости расследования инцидента с журналистом Френкелем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что происшествие на избирательном участке в Санкт-Петербурге с журналистом издания "Медиазона" Давидом Френкелем должно быть тщательно расследовано.

Инцидент произошел 30 июня на избирательном участке №2119, расположенном в Петербурге, где Френкель устраивал провокацию. Там в период с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам. Работникам УИКа пришлось прибегнуть к помощи представителей правоохранительных органов. Позднее корреспондент обвинял полицейских в том, что он якобы получил серьезную травму из-за их действий.

Песков отметил, что произошедшее должно быть изучено с особой тщательностью. Он напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что журналисты имеют право заниматься своей деятельностью при соблюдении все законов.