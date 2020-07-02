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13:48   2 Июля 2020
Экономика

Некоторые компании задумались о выходе из списка системообразующих предприятий

Некоторые компании задумались о выходе из списка системообразующих предприятий

Причиной для выхода работники компаний называют требования предоставления "чувствительной информации" в отчетах, которая может перейти к конкурентам.

В перечне системообразующих российских предприятий находятся более 1335 участников рынка. Те из них, кто результатам стресс-тестов оказываются за чертой зоны риска, начинают получать господдержку в виде возмещения зарплат сотрудникам, льготных кредитов и госгарантий.

Но, по условиям господдержки, компании должны предоставлять финансовые и кадровые отчеты. Представители компаний жалуются, что отчеты нужно подавать слишком часто, а стресс-тесты проходить раз в три дня, сообщает "Коммерсантъ".

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Автор: Илья Романович
#льготы #господдержка

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