Некоторые компании задумались о выходе из списка системообразующих предприятий

Причиной для выхода работники компаний называют требования предоставления "чувствительной информации" в отчетах, которая может перейти к конкурентам.

В перечне системообразующих российских предприятий находятся более 1335 участников рынка. Те из них, кто результатам стресс-тестов оказываются за чертой зоны риска, начинают получать господдержку в виде возмещения зарплат сотрудникам, льготных кредитов и госгарантий.

Но, по условиям господдержки, компании должны предоставлять финансовые и кадровые отчеты. Представители компаний жалуются, что отчеты нужно подавать слишком часто, а стресс-тесты проходить раз в три дня, сообщает "Коммерсантъ".