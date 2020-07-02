Кремль: Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию после публикации итогов ЦИК

Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию сразу после того, как Центризбирком официально объявит итоги голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это будет сделано оперативно, подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать, что глава государства подпишет указ о внесении принятых поправок в Конституцию уже в текущую пятницу. По словам Пескова, итоги голосования однозначно стали триумфом.