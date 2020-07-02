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Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

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13:43   2 Июля 2020
Политика

Кремль: Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию после публикации итогов ЦИК

Кремль: Путин подпишет указ о внесении поправок в Конституцию после публикации итогов ЦИК

Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию сразу после того, как Центризбирком официально объявит итоги голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это будет сделано оперативно, подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать, что глава государства подпишет указ о внесении принятых поправок в Конституцию уже в текущую пятницу. По словам Пескова, итоги голосования однозначно стали триумфом.

"В России де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту", — заявил Песков.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #кремль #цик #Голосование2020

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