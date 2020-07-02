Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иностранцы оценили кашу и голосование

Иностранцы оценили кашу и голосование

 СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ

СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ
Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Иностранцы оценили кашу и голосование

Иностранцы оценили кашу и голосование

 СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ

СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ
Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
13:38   2 Июля 2020
Политика

Экс-генсек ЛАГ: турецкая агрессия в Ливии угрожает безопасности стран Северной Африки

Экс-генсек ЛАГ: турецкая агрессия в Ливии угрожает безопасности стран Северной Африки

Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) сообщил в СМИ, что участникам ЛАГ нужно объединиться и остановить агрессию Турции в Ливии, иначе это угрожает безопасности стран Северной Африки.

В интервью пакистанскому изданию Nawaiwaqt бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мухаммед Муса призвал арабский мир объединиться против интервенции со стороны Турции и Ирана. Он заявил, что Турция нарушает резолюции Совбеза ООН, поставляя военную технику нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Секретарь ЛАГ подчеркивает, что действия Эрдогана на территории Ливии угрожают не только безопасности североафриканской страны, но также и другим государствам Северной Африки. Турецкая сторона занимается поставками террористов в Северную Африку. Анкара действует по плану, который заранее был продуман, и турецкое военное вмешательство не является вынужденной мерой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#турция #иран #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...