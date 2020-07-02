Экс-генсек ЛАГ: турецкая агрессия в Ливии угрожает безопасности стран Северной Африки

Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) сообщил в СМИ, что участникам ЛАГ нужно объединиться и остановить агрессию Турции в Ливии, иначе это угрожает безопасности стран Северной Африки.

В интервью пакистанскому изданию Nawaiwaqt бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мухаммед Муса призвал арабский мир объединиться против интервенции со стороны Турции и Ирана. Он заявил, что Турция нарушает резолюции Совбеза ООН, поставляя военную технику нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Секретарь ЛАГ подчеркивает, что действия Эрдогана на территории Ливии угрожают не только безопасности североафриканской страны, но также и другим государствам Северной Африки. Турецкая сторона занимается поставками террористов в Северную Африку. Анкара действует по плану, который заранее был продуман, и турецкое военное вмешательство не является вынужденной мерой.