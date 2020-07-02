Кремль не будет отчитывать регионы с наименьшей явкой избирателей

Кремль не будет устраивать "разбор полетов" властям регионов, в которых была зарегистрирована наименьшая явка избирателей в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никакой заказной явки или заказного результата не было и быть не могло. Песков обозначил, что во время проведения голосования по поправкам к Конституции было крайне важно обеспечить его предельную чистоту и транспарентность. Об этом сообщает "РБК".

По данным ЦИК на 12:00 по московскому времени общая явка на голосование по поправкам к Конституции страны составляет 67,97%.