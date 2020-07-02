Володин: рекордная поддержка поправок к Конституции говорит о сплоченности россиян

Явка и рекордная поддержка поправок на голосовании по Основному закону Российской Федерации демонстрируют сплоченность общества.

Соответствующее заявление сделал руководитель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, нововведения к Конституции поспособствуют развитию страны. Об этом написало РИА Новости.

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% протоколов за внесение поправок оставили свой голос порядка 78% граждан, около 21% россиян выступили против. Явка на всероссийское голосование составила свыше 67%. Процесс волеизъявления по Основному закону проходил с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".