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Иностранцы оценили кашу и голосование

Иностранцы оценили кашу и голосование

 СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ

СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ
Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
13:28   2 Июля 2020
Политика

Володин: рекордная поддержка поправок к Конституции говорит о сплоченности россиян

Володин: рекордная поддержка поправок к Конституции говорит о сплоченности россиян

Явка и рекордная поддержка поправок на голосовании по Основному закону Российской Федерации демонстрируют сплоченность общества.

Соответствующее заявление сделал руководитель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, нововведения к Конституции поспособствуют развитию страны. Об этом написало РИА Новости.

По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% протоколов за внесение поправок оставили свой голос порядка 78% граждан, около 21% россиян выступили против. Явка на всероссийское голосование составила свыше 67%. Процесс волеизъявления по Основному закону проходил с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#володин #политика #Голосование2020

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