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13:25   2 Июля 2020
Политика

Трамп сравнил себя с персонажем популярного вестерна

Трамп сравнил себя с персонажем популярного вестерна

Президент США Дональд Трамп заявил, что в защитной маске он похож на персонажа вестернов Одинокого рейнджера, сообщает Fox Business.

По словам американского лидера, он поддерживает ношение масок, а также носил бы ее, если бы вокруг него находилось много людей на близком расстоянии. Однако обычно около него люди, регулярно проходящие тесты на коронавирус и соблюдающие дистанцию, поэтому президент не носит маску в таких условиях.

Тем не менее, Трамп рассказал, что надевал черную маску — она смотрелась хорошо и была ему к лицу. Он подчеркнул, что окружающие видели его в маске.

Как сообщал "360", Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #коронавирус

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