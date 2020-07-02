Трамп сравнил себя с персонажем популярного вестерна

Президент США Дональд Трамп заявил, что в защитной маске он похож на персонажа вестернов Одинокого рейнджера, сообщает Fox Business.

По словам американского лидера, он поддерживает ношение масок, а также носил бы ее, если бы вокруг него находилось много людей на близком расстоянии. Однако обычно около него люди, регулярно проходящие тесты на коронавирус и соблюдающие дистанцию, поэтому президент не носит маску в таких условиях.

Тем не менее, Трамп рассказал, что надевал черную маску — она смотрелась хорошо и была ему к лицу. Он подчеркнул, что окружающие видели его в маске.

Как сообщал "360", Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы.