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Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

Депутат Европарламента высоко оценил уровень безопасности на участках для голосования

 Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

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13:15   2 Июля 2020
Политика

Комиссия Совфеда выявила вмешательство в дела РФ во время голосования по Конституции

Комиссия Совфеда выявила вмешательство в дела РФ во время голосования по Конституции

Комиссия Совета Федерации по суверенитету выявила во время голосования по поправкам в Основной закон Российской Федерации вмешательство в дела государства.

Соответствующее заявление сделала руководитель Совфеда Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. По словам парламентария, в июле 2020 года могут быть приняты определенные меры.

Явка участников волеизъявления по нововведениям в Конституцию составила порядка 68%. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия. Общероссийское голосование по Основному закону проходило с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#матвиенко #политика #Голосование2020

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