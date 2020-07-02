Комиссия Совфеда выявила вмешательство в дела РФ во время голосования по Конституции

Комиссия Совета Федерации по суверенитету выявила во время голосования по поправкам в Основной закон Российской Федерации вмешательство в дела государства.

Соответствующее заявление сделала руководитель Совфеда Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. По словам парламентария, в июле 2020 года могут быть приняты определенные меры.

Явка участников волеизъявления по нововведениям в Конституцию составила порядка 68%. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия. Общероссийское голосование по Основному закону проходило с 25 июня по 1 июля, сообщает телеканал "360".