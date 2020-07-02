Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иностранцы оценили кашу и голосование

Иностранцы оценили кашу и голосование

 СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ

СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ
Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

 Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян

Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
Иностранцы оценили кашу и голосование

Иностранцы оценили кашу и голосование

 СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ

СМИ сообщили о том, что Путин не планирует проводить телеобращение к гражданам РФ
Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

 Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян

Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

 Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай
13:06   2 Июля 2020
Общество

Наблюдатели рассказали, как проходило голосование по поправкам к Конституции

Наблюдатели рассказали, как проходило голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Председатель штаба по наблюдению за голосованием в столице Илья Массух сообщил, что голосование прошло без казусов.

Голосование и процедура подсчета закончились, отметил Массух. Он рассказал, что в ночь подсчета сотрудники обнаружили вброс, поэтому были аннулированы бюллетени за шесть дней. Также председатель штаба рассказал, что граждан никто не принуждал, все приходили голосовать по собственному желанию.

МГИК сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке 2783. Представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки оперативно приехали на место и приостановили подсчет голосов.

Ранее на избирательный участок в Барнауле привели медвежонка из зоопарка, для того чтобы развлечь детей, пока родители голосуют по поправкам.

Политолог Алексей Мартынов сообщил, что нынешняя явка голосующих по поправкам в Конституцию рекордная для Москвы. Россияне могли отдать свой голос дистанционно и на избирательных участках.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...