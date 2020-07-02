Наблюдатели рассказали, как проходило голосование по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Председатель штаба по наблюдению за голосованием в столице Илья Массух сообщил, что голосование прошло без казусов.

Голосование и процедура подсчета закончились, отметил Массух. Он рассказал, что в ночь подсчета сотрудники обнаружили вброс, поэтому были аннулированы бюллетени за шесть дней. Также председатель штаба рассказал, что граждан никто не принуждал, все приходили голосовать по собственному желанию.

МГИК сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке 2783. Представители Мосгоризбиркома и ТИК района Раменки оперативно приехали на место и приостановили подсчет голосов.

Ранее на избирательный участок в Барнауле привели медвежонка из зоопарка, для того чтобы развлечь детей, пока родители голосуют по поправкам.

Политолог Алексей Мартынов сообщил, что нынешняя явка голосующих по поправкам в Конституцию рекордная для Москвы. Россияне могли отдать свой голос дистанционно и на избирательных участках.