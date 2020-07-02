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Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

 Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян

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13:05   2 Июля 2020
Политика

Песков прокомментировал результаты голосования по Конституции в НАО

Песков прокомментировал результаты голосования по Конституции в НАО

Государственный аппарат Российской Федерации не исключает, что на результаты голосования по внесению поправок в Основной закон в Ненецком автономном округе повлияла тематика объединения с Архангельской областью.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Также помощник президента отметил, что процесс волеизъявления граждан является триумфальным. Об этом сообщает телеканал RT.

Согласно информации Центризбиркома, явка на общероссийском голосовании по внесению нововведений в Конституцию составила порядка 68%. Процедура волеизъявления проходила с 25 июня по 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин, написала редакция телеканала "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#политика #нао #Голосование2020

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