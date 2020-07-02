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13:02   2 Июля 2020
Армия

Вассерман: Запад из фильма "Шугалей-2" узнает правду о преступлениях ливийских террористов

Вассерман: Запад из фильма "Шугалей-2" узнает правду о преступлениях ливийских террористов

Жители стран Европы и США с помощью фильма "Шугалей-2" узнают правду о бесчинствах террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии. Общественное мнение может оказать влияние на власти, поддерживающие ПНС.

Фильм "Шугалей-2" может поспособствовать освобождению российских граждан, которые более года незаконно удерживаются в ливийской тюрьме "Митига". Об этом заявил публицист и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с "НьюИнформ".

Создатели фильма о судьбе российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии в мае прошлого года, сообщили, что вторая часть фильма "Шугалей" будет не менее захватывающей, чем первая. Как отметил Анатолий Вассерман, россиян в Ливии террористы ПНС похитили не просто так.

"Они не просто так незаконно удерживают россиян в тюрьме. Боевики пытаются скрыть от всех правду, что так называемое Правительство национального согласия на самом деле всецело выступает на стороне террористов", — заявил Вассерман.

Публицист уверен, что следует продолжать снимать фильмы о россиянах, которые оказались в плену у террористов в Ливии. Жители западных стран с помощью кинокартин узнают правду о происходящем в североафриканском государстве и смогут повлиять на власти своих стран, которые поддерживают так называемое Правительство национального согласия.

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Автор: Илья Романович
#вассерман #ливия

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