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Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

Аксенов отметил вклад крымчан в голосование по Конституции РФ

 Перенджиев: фильм "Шугалей-2" поможет сформировать механизмы для освобождения россиян

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12:59   2 Июля 2020
Политика

Матвиенко: законы в связи с поправками в Конституцию должны принять в течение июля

Матвиенко: законы в связи с поправками в Конституцию должны принять в течение июля

Ожидается, что все законы в связи с поправками в Конституцию РФ будут приняты до конца июля текущего года. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также политолог Дмитрий Бабич подчеркнул, что общая явка на голосовании по поправкам в Основной закон РФ показала честность и прозрачность проведения плебисцита. Он уточнил, что принятие поправок станет необходимым ответом Западу, который пытался противостоять обновлению российской Конституции на протяжении всего периода подготовки РФ к всероссийскому голосованию.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #Голосование2020

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