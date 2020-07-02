Матвиенко: законы в связи с поправками в Конституцию должны принять в течение июля

Ожидается, что все законы в связи с поправками в Конституцию РФ будут приняты до конца июля текущего года. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также политолог Дмитрий Бабич подчеркнул, что общая явка на голосовании по поправкам в Основной закон РФ показала честность и прозрачность проведения плебисцита. Он уточнил, что принятие поправок станет необходимым ответом Западу, который пытался противостоять обновлению российской Конституции на протяжении всего периода подготовки РФ к всероссийскому голосованию.