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12:49   2 Июля 2020
Политика

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.

Глава российского государства поблагодарил своего индийского коллегу за поздравления, а также за участие солдат Вооруженных сил Индии в параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня.

В сообщении отмечается, что в рамках телефонного разговора политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией. Также Путин и Моди обсудили продолжение тесного взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.

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Автор: Илья Романович
#путин #индия #моди #телефонный разговор #Голосование2020

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