Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.

Глава российского государства поблагодарил своего индийского коллегу за поздравления, а также за участие солдат Вооруженных сил Индии в параде Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня.

В сообщении отмечается, что в рамках телефонного разговора политики подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Россией и Индией. Также Путин и Моди обсудили продолжение тесного взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.