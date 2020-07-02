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ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

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ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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12:46   2 Июля 2020
Общество

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

Недействительными признаны 23 бюллетеня в 6 регионах России. Причиной аннулирования стало нарушение, которые не позволяет подтвердить достоверность итогов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Россияне проходили голосование очно и дистанционно. Все условия безопасности были соблюдены. Ранее политолог Алексей Мартынов рассказал, что явка голосующих по поправкам в Конституцию рекордная для столицы.

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Автор: Василий Пименов
#россия #конституция #Голосование2020

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