ЦИК назвал количество недействительных бюллетеней

Недействительными признаны 23 бюллетеня в 6 регионах России. Причиной аннулирования стало нарушение, которые не позволяет подтвердить достоверность итогов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Россияне проходили голосование очно и дистанционно. Все условия безопасности были соблюдены. Ранее политолог Алексей Мартынов рассказал, что явка голосующих по поправкам в Конституцию рекордная для столицы.