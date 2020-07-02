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 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

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12:46   2 Июля 2020
Политика

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

В Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По словам официального представителя Кремля, высокий интерес к поправкам прогнозировался легко. В то же время он отметил, что такой высочайший уровень поддержки спрогнозировать было сложно.

"По сути, де-факто, состоялся триумфальный референдум о доверии Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.)", — сказал он.

Песков также добавил, что поправки к Конституции станут фундаментом для будущего страны.

Голосование по поправкам к Основному закону РФ проходило в течение 7 дней – с 25 июня по 1 июля. За изменения проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #Голосование2020

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