Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

В Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.

По словам официального представителя Кремля, высокий интерес к поправкам прогнозировался легко. В то же время он отметил, что такой высочайший уровень поддержки спрогнозировать было сложно.

"По сути, де-факто, состоялся триумфальный референдум о доверии Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.)", — сказал он.

Песков также добавил, что поправки к Конституции станут фундаментом для будущего страны.

Голосование по поправкам к Основному закону РФ проходило в течение 7 дней – с 25 июня по 1 июля. За изменения проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.