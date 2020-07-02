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 Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки
Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

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12:45   2 Июля 2020
Общество

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Ситуация с данными по голосованию по поправкам к Конституции в Республике Коми произошла из-за технической ошибки, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Даты утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам скрывать нечего", — отреагировала на инцидент Памфилова.

Нынешняя явка на голосование по поправкам в Конституцию в Москве стала рекордной для столицы. Об этом накануне заявил политолог Алексей Мартынов.

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Автор: Юлия Яковлева
#памфилова #конституция #Голосование2020

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