Памфилова назвала ситуацию с данными по голосованию в Коми результатом технической ошибки

Ситуация с данными по голосованию по поправкам к Конституции в Республике Коми произошла из-за технической ошибки, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Даты утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам скрывать нечего", — отреагировала на инцидент Памфилова.

Нынешняя явка на голосование по поправкам в Конституцию в Москве стала рекордной для столицы. Об этом накануне заявил политолог Алексей Мартынов.