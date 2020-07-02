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12:37   2 Июля 2020
Политика

Памфилова поделилась мнением о ситуации со вбросом бюллетеня в Раменках

Памфилова поделилась мнением о ситуации со вбросом бюллетеня в Раменках

Инцидент в Раменках, где был зафиксирован вброс при голосовании, обсудила с главой Мосгоризбиркома глава ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что "не может понять психологию этой женщины".

Ранее на УИК №2783 в московском районе Раменки аннулировали результаты голосования по поправкам к Основному закону страны из-за зафиксированного случая вброса бюллетеней. Всего недействительными признали данные на 23 участках в шести российских регионах.

Явка на общероссийское голосование по состоянию на 12:00 по московскому времени составляет 69,97% согласно данным ЦИК.

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Автор: Кристина Мокроусова
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