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12:37   2 Июля 2020
Общество

Яровая заявила о гордости за поддержавшую поправки к Конституции Россию

Яровая заявила о гордости за поддержавшую поправки к Конституции Россию

Россияне внесли значительный вклад в успешное будущее страны, поддержав предложенные правительством РФ поправки в Конституцию РФ. Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно предварительным данным на основе 100% обработанных бюллетеней с голосами россиян по Конституции РФ, почти 78% жителей страны пожелали внести изменения в Основной закон страны. По словам Яровой, принятое россиянами решение имеет судьбоносное значение.

"Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России", — описала Яровая свое настроение в ходе брифинга с журналистами по результатам голосования.

Вице-спикер Госдумы считает предложенные нововведения в Конституцию РФ "мощной заявкой на успех". Почти 65% россиян приняли участие в общенародном голосовании по поправкам к Основному закону страны.

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Автор: Ирина Большунова
#яровая #конституция #Голосование2020

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