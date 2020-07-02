Яровая заявила о гордости за поддержавшую поправки к Конституции Россию

Россияне внесли значительный вклад в успешное будущее страны, поддержав предложенные правительством РФ поправки в Конституцию РФ. Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно предварительным данным на основе 100% обработанных бюллетеней с голосами россиян по Конституции РФ, почти 78% жителей страны пожелали внести изменения в Основной закон страны. По словам Яровой, принятое россиянами решение имеет судьбоносное значение.

"Ощущение радости и гордости за Россию и всех нас, граждан России", — описала Яровая свое настроение в ходе брифинга с журналистами по результатам голосования.

Вице-спикер Госдумы считает предложенные нововведения в Конституцию РФ "мощной заявкой на успех". Почти 65% россиян приняли участие в общенародном голосовании по поправкам к Основному закону страны.