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12:37   2 Июля 2020
Общество

Большинство жителей Подмосковья проголосовали за поправки к Конституции РФ

Большинство жителей Подмосковья проголосовали за поправки к Конституции РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ, начавшееся 25 июня, закончилось 1 июля в 20:00 по местному времени. После закрытия избирательных участков члены УИК сразу приступили к обработке бюллетеней.

Подсчет голосов завершился на всех участковых избирательных участках Московской области. Большинство жителей Подмосковья, имеющих право голоса, поддержали поправки к Конституции РФ — за них отдали голос 78,96% проголосовавших. Представитель Мособлизбиркома, как передает "Интерфакс", заявил об отсутствии внештатных ситуаций на избирательных участках в Московской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#московская область #результаты голосования #Голосование2020

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