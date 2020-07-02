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Премьер-министр Индии поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам

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 Песков: в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ

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12:21   2 Июля 2020
Политика

Мишустин: итоги голосования показали, что россияне поддерживают курс государства

Мишустин: итоги голосования показали, что россияне поддерживают курс государства

Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ показали, что российское общество поддерживает курс, предложенный государством. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Политик стал одним из первых среди руководства государства, кто дал оценку итогам голосования по поправкам к Основному закону страны. Мишустин подчеркнул, что оно обозначило новые задачи перед кабинетом министров и усилило ответственность каждого его члена.

Данные ЦИК России свидетельствуют, что явка на голосование по поправкам составила 67,79%.

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Автор: Илья Романович
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